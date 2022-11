‘Exatlón México 2022’: Estephanie y Valeria enfrentadas nuevamente

Los problemas internos del equipo rojo se están viendo reflejados en la competencia. Desde que las pruebas empezaron a tomar mayor dificultad, los participantes han tratado de dar todo de sí para poder permanecer semana a semana en el programa.

Sin embargo, algunos no estarían 100 % enfocados en el reality, todo lo contrario, las continuas discusiones habrían generado que más de uno empiece a bajar su nivel. Tal es el caso de Estephanie y Valeria, quienes han vuelto a protagonizar una discusión, la cual ha terminado desconcentrado a su equipo.

Lee también: ‘Exatlón México 2022’: conoce como ganar un viaje todo pagado a República Dominicana

Los Famosos se han visto afectados luego de que algunos de sus integrantes no logren llevarse de la mejor manera, ya que a pesar de que las discusiones no estén relacionadas al programa, genera desconcentración es más de uno.





De nunca acabar

Estephanie y Valeria tenían una relación bastante cercana, sin embargo, desde hace unas semanas se les ha visto distanciadas sin motivo alguno. Algunos señalan que esto se habría dado desde el ingreso de los dos nuevos integrantes.

Asimismo, Valeria reveló que se sentía distante de su compañera desde la llegada de Tzas. “Mi relación con Estephanie, creo que, sí ha cambiado un poquito, no sé si con la llegada de las dos personas nuevas, porque me he estado llevando un poquito mejor con Tzas”.

El equipo ROJO está cada vez más roto… 🔴 La relación entre ESTEPHANIE y VALERIA ha cambiado. 😳 ¿TZASNA es chismosa? 😱 #SupervivenciaExatlón 📲

Transmisión 𝙀𝙉 𝙑𝙄𝙑𝙊 𝘼𝙃𝙊𝙍𝘼 🔴🔵 ➡ https://t.co/pTWp6Gsqxk pic.twitter.com/0rgH51hbao — Exatlón México (@ExatlonMx) November 3, 2022

La incomodidad y tensión entre ambas es tanta, que tomaron la decisión de cambiar de habitación para así evitar verse la cara. Cabe resaltar que Estephanie aseguró que el cambio de la que era su amiga se debe a alguien externo al programa.

Lee también: 'Exatlón México': Josué y Estephanie protagonizan acalorada pelea

“La verdad, no sé si está siendo influenciada o no, igual y si le hizo el comentario, yo creo que igual y le hizo un comentario Tzasna de ‘Si quieres cambia de lugar’ Sin embargo, yo en lo personal soy una persona de sueño muy ligero y cualquier ruido me molesta”, fueron las palabras de Estephanie luego de ser consultada sobre el tema.