Kike Suero no está pasando por su mejor momento, luego de su famoso 'ampay' con una jovencita en Tacna. Sin embargo, su pareja Vicky Torero, madre de su último hijo, terminó perdonándolo a pesar de que le mostraron pruebas en imágenes durante el programa de Magaly Medina.

La mujer reveló que lo perdonó, ya que estaba pensando en su familia. Como se recuerda, en el show conducido por Magaly Medina, ella no dudó en darle una cachetada e insultarlo luego de enterarse de su infidelidad.

Terminó perdonándolo

Luego de que el Perú entero conociera que Kike Suero estaba acompañado de una joven desconocida en Tacna, su pareja Vicky Torero se encontraba furiosa con el comediante, pero decidió darle una segunda oportunidad.

"Yo tengo un hogar que por cinco segundos de error tal vez que cometió Kike, no vamos a echar a la basura los planes que tenemos", fueron las declaraciones que dio para el programa de la 'urraca', además, en sus redes sociales ella se mostraba muy amorosa junto con su pareja luego del escándalo.

Igualmente, Torero aseguro que el cómico está haciendo todos los méritos para que sea perdonado, haciendo los deberes de la casa o cocinando. "No es perdonar, es que vale más la familia... yo no voy a pisar el palito, son tres años de relación, un hogar, tampoco está bien, en un momento de cólera sí lo dije, me chocó, pero analizándolo bien, tampoco es que le crea a Kike", resaltó la joven madre.

Por otra parte, también se animó a decir que a partir de ahora irán juntos a todas sus presentaciones, para que así se pueda evitar más problemas.