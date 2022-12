Víctor Janeiro se consagró campeón de la primera edición de 'Pesadilla en el paraíso'

Tenemos campeón. Víctor Janeiro se consagró como ganador de la primera edición de Pesadilla en el paraíso con el 51 % de los votos.

Bea Retamal y Víctor Janeiro disputaron una reñida en el reality español luego de las eliminaciones de Daniela Requena e Iwán Molina.

Ambos llegaron juntos al plató y escucharon, de boca de Carlos Sobera, el nombre de Víctor como vencedor, desatando una verdadera locura en el set.



La celebración de Víctor Janeiro tras consagrarse vencedor de Pesadilla en el paraíso

Víctor Janeiro estalló de felicidad luego de conocer que era el ganador de la primera edición de Pesadilla en el paraíso.

Todos los concursantes que estuvieron presentes en la primera temporada corrieron para abrazarlo. Incluso, fue levantado en hombros y paseado por todo el plató.

Tras ello, corrió a celebrar junto a su esposa, Beatriz Trapote, a quien le dio un apasionado beso y le preguntó sobre sus hijos.

“Los niños están súper emocionados, te están viendo ahora mismo, están super orgullosos”, respondió en un primer instante. “Lo has hecho genial, educación, respeto, el aguante que has tenido… Lo has dado todo, tu familia, tu madre, tus hermanos, tus hijos… Súper orgullosos de ti”, complementó Beatriz.

