Wanda Nara es la nueva conductora de ‘Masterchef Argentina’

Lo que era un secreto a voces ya se confirmó. Este martes la cadena Telefe anunció que Wanda Nara será la nueva conductora de Masterchef Argentina, tras varios años a cargo de Santiago del Moro.

Lee también: Wanda Nara y L-Gante reavivan rumores de romance con fotografía besándose en un boliche

Wanda Nara será conductora de ‘Masterchef Argentina’

La polémica empresaria continúa con su carrera en televisión, tras su paso como panelista en ¿Quién es la máscara?. Esta vez será conductora de Masterchef Argentina, programa concurso en donde cocineros novatos compiten a fin de ganar el título del mejor cocinero de Argentina. Esta edición es diferente, pues luego de tres temporadas con participantes famosos, concursaran personajes totalmente desconocidos.

Cabe recalcar que, Wanda Nara estará acompañada de un prestiioso jurado conformado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis. Luego del anuncio oficial, la nueva conductora dio sus primera declaraciones a Josefina Ansa de Telefe Noticias. ¡Casi que se enteraron antes que yo que lo sé hace solo dos días!”, comentó muy feliz.

Damián Betular opina sobre la incorporación de Wanda Nara

Como se recuerda, dias antes, el cocinero Damián Betular habló sobre la nueva temporada de Masterchef y el posible ingreso de la expareja de Mauro Icardi.

Lee también: Mauro Icardi rompió su silencio luego de supuesta separación y acusa a Wanda Nara de no ver a sus hijos

“Voy a ser parte, es mi primer amateur. No estoy nervioso porque es similar a Bake Off, no tienen el plus de ser famosos, vamos a ver con qué nos encontramos”, declaró para LAM. “A Wanda yo la quería en el Celebrity. Pero es algo que decide el canal”, agregó el pastelero.