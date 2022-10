Mauro Icardi rompió su silencio luego de supuesta separación y acusa a Wanda Nara de no ver a sus hijos

Más problemas para Wanda Nara. La modelo está nuevamente en el ojo de la tormenta luego de que Mauro Icardi asegurara que no ve a sus hijos. Más allá de los rumores de una posible relación con L-Gante, la polémica estaría envuelta en una cuestión mucho más sensible.

A pesar de ello, este domingo aprovechó para reflexionar sobre la maternidad a través de sus historias de Instagram e incluso aclaró que no le interesa nada más que el bienestar de su familia. “Feliz día a todas las mamás. No existe amor más incondicional. Por mis hijos doy mi vida como cualquier mamá”.

No obstante, aclaró que, si bien ella celebra la fecha en el mes de mayo, sintió la necesidad de pronunciarse y saludar a todas las madres argentinas. “Aunque nosotros festejemos el Día de la Madre en mayo, no quería dejar de saludar a las hermosas madres que me siguen”.





Wanda Nara se expresó a través de sus historias de Instagram

Instagram / Wanda Nara

Mauro Icardi rompió su silencio y mostró su enojo

El futbolista argentino decidió romper su silencio y revelar detalles inéditos sobre Wanda a través de un en vivo de Instagram. Además, señaló que actualmente él se encuentra en Estambul (Turquía) junto a Valentino, Constantino, Benedicto, Isabella y Francesca.

Asimismo, agregó una frase que ha llamado la atención de más de uno en redes sociales: “Esperamos que la madre se digne a venir”.

Por otro lado, se refirió a la publicación que hizo el hijo mayor de la conductora sobre el reconocido cantante. “Valu hizo un posteo. Muchos me dijeron que era yo, pero yo me estaba cortando el pelo. No quiero meter a los nenes. Pero Valu ya va a cumplir 14 años y tiene poder de decisión, de decir lo que siente y lo que piensa”.

Al finalizar, aseguró que los menores ya habrían conversado con su mamá al respecto. “Antes de todo esto, Valentino la llamó y le dijo lo que siente. Le dijo que, si sigue en esta postura y con ese comportamiento, ellos mismos se van a tener que alejar”.

Wanda Nara no se quedó callada

Tras las fuertes revelaciones del futbolista, la empresaria aseguró que viajará a Turquía cada vez que su trabajo se lo permita. “Voy a ir y venir todo el tiempo porque tengo compromisos acá. También en Milán, donde voy a trabajar en Ballando con le stelle y tengo un par de publicidades”.

No obstante, habló de su separación y señaló que espera que pueda darse de la mejor manera. “Espero que no sea una batalla dura porque yo no pido nada, yo trabajo y tengo mis cosas. Cuando me separé la primera vez tampoco pedí nada”.