Wanda Nara y Yanina Latorre discuten tras la llegada de Mauro Icardi a Argentina

La polémica relación de Wanda Nara y Mauro Icardi sigue dando que hablar. Y es que, en medio de rumores de separación, el futbolista habría ido a Argentina para reconquistar a la madre de sus hijos, quien se encuentra grabando ¿Quién es la Máscara?

Este hecho fue muy comentado en el programa LAM, donde es panelista Yanina Latorre, una amiga de Wanda. Sin embargo, esta amistad habría llegado a su fin.

Wanda Nara y Yanina Latorre se pelean

Durante el programa, se debatió la llegada de Icardi a territorio argentino. Por lo que Yanin Latorre contó que habría tenido una fuerte discusión con la modelo y que “se mató con Wanda” por el tema de su expareja.

“Hoy me maté con Wanda. Chicas, perdimos la fuente”, empezó diciendo a sus compañeros de programa. “Como no me contestaba, empiezo a hacer historias para decir lo que opino de esa toxicidad”, explicó la esposa de Diego Latorre.

Al parecer, a Wanda Nara no le habría gustado que se hablara sobre su relación con el futbolista del Galatasaray. “Hoy en la mañana me dijo ‘desleal’. Le dije ‘pará un poco’”, contó la panelista.

Yanina Latorre contó que tenía la teoría de que Wanda utilizaba las cuentas de Icardi y subía las historias de Instagram. Esto no le gustó para nada a la mujer de Icardi, quien la llamó mentirosa y que le rogaba para que le respondiera los mensajes.

“El año pasado no me dijiste mentirosa”, respondió Latorre, refiriéndose al Wandagate y la infidelidad de Icardi con la China Suárez. “No me contesta más el teléfono, una maleducada con todo lo que hice el año pasado”, agregó.

¿Por qué Mauro Icardi está en Argentina?

La noticia de la llegada de Mauro Icardi a Argentina levantó sospechas, muchos afirmaban que había llegado especialmente para ver a Wanda Nara y tratar de reconquistarla.

Yanina Latorre comentó a través de sus historias de Instagram, que el futbolista había llegado para participar en ¿Quién es la Máscara?, programa en el que Wanda Nara funge como investigadora.

Esta información habría sido filtrada por conocidos de Wanda Nara, por lo que la panelista no perdió la oportunidad para aconsejar a su examiga. “Hay una persona del riñón de esa gente que es la que le está confirmando a todo el mundo. Amor, Wanda, cuídate de tu entorno”, dijo en Instagram.