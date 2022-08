Hace 59 años nació la recordada cantante americana Whitney Houston, ganadora de dos Emmy, seis Grammy, treinta Billboard Music Awards, veintidós American Music Awards e intérprete de las más pegajosas canciones, que han logrado perdurar en el tiempo, generación tras generación.

Una de ellas, es sin lugar a duda, ‘I Wanna dance with Somebody’ lanzada en 1987 y forma parte del primer sencillo del álbum de estudio “Whitney”.

La canción estuvo compuesta por George Merrill, Shannon Rubicam, integrantes de la banda ‘Boy Meets Girl’ y producida por Narada Michael Walden.

A pesar de que recibió críticas al ser comparada por las canciones "How Will I Know" y “Girls Just Want to Have Fun", fue galardonada con los premios Grammy en el año 1988 a la mejor interpretación vocal pop femenina y en Estados Unidos alcanzó más de un millón de copias vendidas.

Pero no solo eso, el inigualable tema musical se convirtió en todo un éxito a nivel mundial, pues logró cautivar al público con su extraordinaria voz.

En la actualidad, ha tenido infinidades de versiones y no solo eso, forma parte del soundtrack de distintas películas entre las cuales se encuentran la afamada “Si tuviera 30”, protagonizada por Jennifer Garner y Mark Ruffalo.

PREPARAN BIOPIC

Sony Pictures estrenará a fines de este año, la película autobiográfica basada en la vida y carrera musical de la famosa cantante, quien falleció el 11 de febrero del 2012.

El proyecto cinematográfico, que lleva como nombre la popular canción anteriormente mencionada, contará con la participación de los actores Naomi Ackie, Stanley Tucci, Nafessa Williams, Ashton Sanders, Clarke Peters, Tamara Tunie, Nafessa Williams, Bria Singleton, Kris Sidberry, Lance Williams, Alana Monteiro y Daniel Washington.

Asimismo, es dirigida por Kasi Lemmons de 'Harriet: En busca de la libertad' y escrita por el nominado al Premio de la Academia Anthony McCarten de 'La teoría del todo', 'El instante más oscuro' y 'Bohemian Rapsody'.