5 datos que no conocías de William Levy

William Levy cumple 42 años y está en uno de los mejores momentos de su carrera. El galán de telenovelas ha vuelto a dar el salto internacional al protagonizar la nueva versión de ‘Café con aroma de mujer’ (2021) en la plataforma de Netflix, acompañado de grandes actrices como Carmen Villalobos y Laura Londoño. Sin embargo, este no es su primer trabajo, pues ha participado en telenovelas como ‘Sortilegio’ (2009), ‘Cuidado con el ángel’ (2008) y ‘Acorralada’ (2007).

Con motivo de su onomástico, te contamos cinco curiosidades que quizás no sabías sobre el actor cubano.

Su relación con Elizabeth Gutiérrez

William Levy conoció a quien sería su pareja y madre de sus hijos, Elizabeth Gutiérrez, en el programa ‘Protagonistas de novela’ (2002), un reality donde competían para ser protagonistas de una novela de Telemundo. Siendo un par de jóvenes, quedaron flechados y compartieron momentos románticos en la pantalla. Lastimosamente, su relación terminó este año y ambos aseguran que todo acabó en buenos términos.

Su vida en Cuba

Levy nació y creció en La Habana del Este en Cuba. Sus hermanos y él fueron criados sólo por su madre, pues su padre los abandonó y tuvieron que pasar algunas dificultades debido a la pobreza. Cuando su madre volvió a casarse, su padrastro consiguió asilo político y toda su familia pudo emigrar a los Estados Unidos. Actualmente, el actor goza de una gran trayectoria en la televisión.

Tuvo una relación con Jacky Bracamontes

El actor no estuvo lejos de la polémica, pues la actriz Jacqueline Bracamontes, con quien trabajó en la novela ‘Sortilegio’ en 2009, escribió en un libro llamado ‘La pasarela de mi vida’, donde contó momentos de su vida y aseguró que había tenido una aventura cuando él ya estaba en una relación con Elizabeth Gutiérrez. Levy no salió a hablar al respecto y no brindó declaraciones.

Ingresó a la universidad

Una vez que emigró a los Estados Unidos, William Levy empezó a destacar jugando béisbol. Es por eso por lo que le dieron una oportunidad para ingresar a una universidad; sin embargo, decidió empezar una carrera como modelo y, posteriormente, incursionar en las telenovelas.

Su hijo tuvo un accidente

William Levy tuvo que pasar un gran susto mientras grababa ‘Café con aroma de mujer’. Su hijo Christopher, de 15 años, tuvo un grave accidente cuando conducía un carrito de golf junto a otros dos adolescentes, que salieron disparados debido al choque. Sin embargo, el hijo de Levy quedó con un brazo atrapado. Afortunadamente, fue rescatado y, aunque estuvo sin caminar por unos meses, el joven logró recuperarse.