Yahaira Plasencia se defendió tras decir que es la única peruana haciendo salsa: "Hay muchas mujeres sacando adelante este género"

Las declaraciones de Yahaira Plasencia en Premio Lo Nuestro generaron controversia. La salsera se defendió de las críticas en América hoy, aclarando el malentendido y asegurando que respeta el trabajo de sus colegas.

Yahaira Plasencia se defiende tras malentendido

La artista se presentó en el set del programa de Ethel Pozo. En el show, la salsera habló sobre sus declaraciones en Miami. "Lo que hablo lo pienso 20 veces antes de decirlo porque siempre lo que digo es noticia. Sabía que iban a sacar algo de ahí, pero no eso. Yo me refería a que era la única salsera peruana en la terna nominada y dije mujer peruana porque todos eran hombres. Era Marc Anthony, Romeo Santos y Prince Royce", aclaró Plasencia.

Asimismo, la cantante aseguró que es consciente de que el género de la salsa está desarrollándose en nuestro país y que hay más representantes. Asimismo, le envió un saludo a su colega Paula Arias. "Siempre digo que la industria peruana está creciendo, hay muchas mujeres sacando adelante a este género. Les mando un beso a todas y en especial a mi Pau", declaró Yahaira.

Yahaira Plasencia habla sobre su pareja

Yahaira no pudo escapar de las preguntas de Janet Barboza sobre Jair Mendoza. "Quién se va a imaginar que tu saliente se va a estar chapando con Nicole Akari", comentó la popular 'Rulitos'.

No obstante, la salsera aclaró que su pareja es el indicando para responderle. "Es un tema de Jair no mío, yo no voy a hablar. Si quieren preguntarle, llámenlo, yo de ese tema no voy a hablar porque es de él", acotó la ex de Jefferson Farfán.

Yahaira Plasencia y Mendoza fueron captados por las cámaras de Amor y fuego en una discoteca del sur el pasado fin de semana. Por último, Plasencia aseguró que se encuentra enfocada en su carrera musical.