Yako Eskenazi arremete contra Shakira por canciones contra Gerard Piqué: "Es una terrible tóxica"

¡Saca cara por Piqué! El conductor Yako Eskenazi se mostró indignado por las canciones que Shakira ha lanzado en contra del exfutbolista tras su separación. El exchico reality sorprendió a su esposa, Natalie Vértiz, al tachar de “tóxica y despechada” a la cantante colombiana.

Lee también: Yaco Eskenazi le pide a Natalie Vértiz una hija EN VIVO, pero ella lo 'chotea': "Tendría que estar muy safada"

Natalie Vértiz le muestra su apoyo a Shakira, pero Yako Eskenazi la ‘maletea’

Natalie Vértiz y Yako Eskenazi se pronunciaron sobre “TQG”, la nueva colaboración de Shakira y Karol G, en la que ambas les lanzan dardos a sus exparejas Gerard Piqué y Anuel AA.

La modelo destacó la forma que ha encontrado la barranquillera de sacarle provecho a la difícil situación que atravesó, tras su separación con el exdefensa del Barcelona.

“Me encanta, incluso me parece más pegajosa que la última con Bizarrap. Se nota que se está matando de risa, facturando... No me parece quién es más bonito o no, ella me parece wao, espectacular, sola, sí es una persona que es inteligente, está sacando provecho a una situación que ha sido negativa para ella”, expresó la exintegrante de Esto es guerra.

Lee también: Magaly critica a Ethel Pozo y su novio: "No son Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi"

Sin embargo, su esposo y exfutbolista arremetió en contra de la intérprete de “Monotonía”. El conductor confesó que –anteriormente- era fan de la colombiana, pero ha dejado de escucharla tras sus últimas canciones en contra de su expareja. Las declaraciones del excapitán de los leones dejaron sorprendida a Vértiz.

“Yo siento que es una terrible tóxica, yo amaba a la Shakira del disco rosadito y el de pies descalzos, de ahí en adelante ya no soy tan fanático. Esta versión de Shakira de despecho no me gusta. Yo no veo a Piqué ofendido ah... Mostró cómo la ha superado ah, superadísima está”, despotricó el conductor.

¿Qué canciones ha lanzado Shakira en contra de Gerard Piqué?

Tras anunciar su separación en 2022, Shakira se enfocó en su carrera musical. La colombiana lanzó “Monotonía”, tema inspirado en su antigua relación con el futbolista.

Lee también: Shakira vuelve a destrozar a Piqué en su nueva canción con Karol G: "Tú buscando fuera la comida y yo diciendo que era la monotonía"

Posteriormente, estrenó “Pa tipos como tú”, una tiradera en contra del padre de sus hijos, junto al productor argentino Bizarrap.

“TQG” es su último tema lanzado en contra del excampeón del mundo. Para esta canción, la barranquillera colaboró con su compatriota Karol G.