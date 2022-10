Zoe Bayona es operada de urgencia tras sufrir caída

Zoe Mba Bayona fue trasladada de emergencia al hospital de Marbella tras sufrir una caída en su casa. La exparticipante de La isla de las tentaciones tuvo que regresar al centro de salud luego de acudir a revisión por un percance anterior.

Según contó la exconcursante de Mujeres y hombres y viceversa metió el pie en una ranura y escuchó que sonó un hueso, por lo que acudió al nosocomio.

“No sé muy bien cómo sucedió. Yo ya me vi en el suelo y me dolía el tobillo. Avisé a Josué de que no me podía mover y nos fuimos al hospital”, contó Bayona.

Tras ser revisada por los médicos, la influencer tuvo que ser enyesada, pues se rompió el peroné, pero se salvó de ingresar al quirófano por tratarse de una fractura limpia.

Zoe Bayona sufre segunda caída y es ingresada al quirófano

Zoe Bayona regresó a su casa con la pierna escayolada y en muletas. Sin embargo, debido a las dificultades que tenía para transportarse, sufrió otro accidente el mismo día que debía acudir a revisión para evaluar la evolución de su primera lesión.

“Me acabo de caer heavy, o sea ¿más cosas me pueden pasar? He pisado la cortina con la muleta y ya os podéis imaginar cómo y dónde he acabado… Suerte que esta tarde voy a la revisión, a ver qué me dice el médico. Espero que siga bien y no me lo haya empeorado”, contó la influencer en sus redes sociales.

Sin embargo, este accidente terminó de agravar su lesión, por lo que tuvo que ser perada de urgencia. “Finalmente me operan el tobillo. Al parecer es más grave de lo que parecía y para mi recuperación y desarrollo me han recomendado operarme”, culminó Bayona antes de ingresar al quirófano.