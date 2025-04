Justin Bieber preocupa a sus fans con su nuevo piercing en la nariz

El cantante canadiense Justin Bieber ha vuelto a sorprender a sus seguidores con un cambio de look. A sus 31 años, el artista ha reaparecido en redes sociales luciendo un nuevo piercing en la nariz, un accesorio que ya había llevado en 2016, pero que más tarde decidió quitarse. Esta vez, en lugar de un único diamante, optó por dos piedras muy juntas, lo que ha generado gran revuelo entre sus fans.

Las imágenes compartidas por Bieber lo muestran en distintos momentos del día: disfrutando de un café al aire libre, recostado en la cama y haciendo muecas frente al espejo. Su esposa, Hailey Bieber, de 28 años, no tardó en reaccionar, dejando un emoji de ojos de corazón como señal de apoyo a su nueva apariencia.

Justin Bieber: Cambio de imagen preocupa a algunos fans

Aunque muchos seguidores del intérprete de Baby han celebrado el regreso del piercing, otros han expresado su inquietud por el estado emocional del cantante. Comentarios como "¡El piercing está de vuelta!" contrastan con otros más preocupados, como "¿Estás bien?" y "Rezando por ti y enviándote buenas vibras".

Las reacciones se deben, en parte, a las recientes publicaciones de Justin en las que ha mostrado un tono introspectivo. En uno de sus mensajes, confesó: "Yo también tengo problemas de ira, pero quiero crecer y no reaccionar tanto smh". Más tarde, compartió un video tocando música y reflexionó: "Creo que a veces me odio cuando siento que empiezo a ser inauténtico". Además, agregó: "Luego recuerdo que a todos nos hacen creer que no somos suficientes, pero sigo odiando cuando cambio para complacer a la gente".

Entre la emoción por su nuevo look y la preocupación por su bienestar, Justin Bieber sigue siendo el centro de atención en el mundo del espectáculo, manteniendo a sus fans expectantes sobre sus próximos pasos.

Créditos: WildHater | @WildHater