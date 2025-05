Florida: Rechazan ley que buscaba sustituir mano de obra inmigrante con jóvenes

Un controvertido proyecto de ley en Florida, que buscaba flexibilizar las normas laborales para adolescentes como alternativa a la mano de obra inmigrante, quedó sin efecto tras no avanzar en el Senado estatal. La iniciativa pretendía extender los turnos laborales permitidos para jóvenes entre 14 y 17 años, una medida impulsada por el gobernador Ron DeSantis en un intento por reducir la dependencia de trabajadores indocumentados.

La propuesta, identificada como Senate Bill 918, fue aprobada por la Cámara de Representantes en abril, pero no logró superar el último día de la sesión legislativa. El gobernador había planteado públicamente que los adolescentes podrían asumir labores históricamente desempeñadas por migrantes. “¿Por qué decimos que necesitamos importar extranjeros, incluso ilegalmente, cuando los adolescentes solían trabajar en estos resorts?”, expresó DeSantis en marzo.

Propuesta polémica y resistencia bipartidista

El proyecto incluía cambios significativos, como permitir turnos nocturnos durante días escolares y eliminar pausas obligatorias para comer, generando preocupación por posibles abusos. Aunque grupos conservadores como Moms for Liberty respaldaron la medida, organizaciones como la Florida AFL-CIO, la ACLU y la NAACP denunciaron riesgos de explotación infantil. “Creo que debemos permitir que los niños sean niños”, afirmó el senador republicano Joe Gruters, quien votó en contra pese a pertenecer al mismo partido que los impulsores de la ley.

El senador Jay Collins, patrocinador del proyecto, defendió que “los padres deberían decidir qué es lo mejor para sus hijos”. Sin embargo, la falta de consenso en el Senado detuvo su avance. Por ahora, la legislación no se convertirá en ley, aunque no se descarta que sea retomada en futuras sesiones. Newsweek reportó que la oficina del gobernador no respondió a solicitudes de comentarios.