En Nueva Jersey, una piscina municipal ha sido cerrada apenas poco después de que fue abierta por la temporada de verano. Se trata de la Piscina Municipal de Hawthorne en el condado de Passaic, que empezó a operar el sábado 21 de junio. El motivo del cierre es el hallazgo de altos niveles de bacteria, según comunicaron los funcionarios del municipio.

La alta contaminación, según se supo, se debería a la misma falta de higiene de los propios usuarios, quienes no suelen cumplir debidamente con las normas sanitarias de uso del lugar. La piscina no atiende al público desde el miércoles y se estima que estará cerrada hasta el viernes inclusive.

Autoridades recomiendan seguir estas medidas sanitarias

Para prevenir diferentes contagios y nuevas clausuras, las autoridades municipales recomiendan seguir las siguientes medidas sanitarias:





Ducharse con jabón al menos durante un minuto antes de entrar en la piscina, para eliminar el sudor, aceites corporales y todo tipo de residuos.





Las personas que hayan sufrido de malestares estomacales durante los últimos días, deben abstenerse de entrar a la piscina, ya que puede propagar bacterias como la Cryptosporidium y similares.





Quienes tengan necesidad de cambiar pañales a menores, deben hacerlo únicamente en las áreas designadas. Se debe evitar hacerlo al lado de la piscina.

Horarios para visitar la piscina municipal de Nueva Jersey

Una vez que el lugar reabra sus puertas al público, el horario de atención será de 11:00 a.m. a 8:00 p.m. todos los días, con una hora de baño exclusiva para adultos de 10: 00 a.m. a 11:00 a.m.