El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés), implementará cambios en los planes de ahorro de los trabajadores, los cuales empezarán a entrar en vigencia desde este año. La nueva medida establece que, a partir de ahora, los trabajadores serán inscritos automáticamente en planes de ahorro para el retiro, como parte de la Ley SECURE 2.0, la cual fue promulgada en 2022.

La norma establece que los empleados sean inscritos en planes como el 401(k) y 403(b), con lo cual estarán sometidos a un a recolección de hasta el 10% de su salario a largo plazo. La medida busca mejorar las condiciones económicas de que gozarán los trabajadores una vez que se retiren.

Así funcionará la nueva medida del IRS

Cabe mencionar que la recaudación del 10% del salario no será inmediata, sino que todos los trabajadores elegibles serán sujetos a una retención del 3% de manera inicial. Cada año, dicha retención subirá en un 1%, hasta llegar al monto de 10%. Si los trabajadores no desean formar parte de estos planes de ahorro, pueden decidir no participar voluntariamente, pero se espera que la medida se aproveche con el fin de asegurar un buen ingreso en la vejez. Si el empleado no expresa su voluntad de no participar, inmediatamente será inscrito en alguno de los planes.

Esto deben saber los empleadores sobre la nueva medida del IRS

A partir del momento en que se establezcan las regulaciones definitivas, la medida tendrá 6 meses de plazo para entrar en vigor. En ese lapso, los administradores de planes de ahorro y los empleadores deberán realizar la transición hacia las nuevas normativas.

Sin embargo, las empresas pequeñas o recién creadas no estarán sujetas a la medida, ya que se busca que inicialmente puedan desarrollarse sin cargas adicionales. Los empleadores ya consolidados, en cambio, deberán colaborar con los administradores de planes para llevar a cabo los procedimientos respectivos, como la inscripción inmediata de sus trabajadores.