Los legisladores de Texas buscan restringir el uso de redes sociales por parte de los menores de edad. Desde prohibirles crear cuentas y exigir el consentimiento de los padres para descargar aplicaciones en Play Store y App Store. La medida prohibiría el uso de X, TikTok, Facebook, Snapchat e Instagram.

De ser aprobada la ley, las empresas tendrían que cumplir con la prohibición antes de abril de 2026. “Al igual que muchos padres en todo nuestro estado, he visto a mis hijos crecer en un mundo que se siente cada vez menos seguro, no por dónde van físicamente, sino por dónde van en línea, en espacios que mi esposa y yo no podemos monitorear en todo momento”, dijo el senador de Texas, Adam Hinojosa.

Detalles del proyecto de ley

La propuesta legislativa permitiría a los padres solicitar la eliminación de la cuenta de redes sociales de sus hijos, y las empresas tecnológicas deberán cumplir la medida dentro de diez días.

Además, cualquier sitio web que permita a los usuarios seleccionar y crear contenido se considera una red social y está prohibido para menores. De otor lado, los sitios web de noticias y deportes estarán seguros.

Cabe señalar que en junio de 2024, diez estados, incluido Texas, aprobaron leyes que restringen el acceso de los niños a las redes sociales. No obstante, prohibir el uso de redes sociales a los tejanos menores de 18 años sería la regulación más estricta de la industria. En la actualidad, solo Florida cuenta con una prohibición de redes sociales, pero solo para menores de 14 años.