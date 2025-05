En el estado de Nueva York, todas las personas mayores de 16 años, sin importar su estatus migratorio, pueden solicitar una licencia de conducir gracias a la ley Green Light, aprobada en 2019. Esta legislación permite que inmigrantes indocumentados accedan a una licencia tipo “Standard” siempre que presenten la documentación requerida por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés).

Esta medida no solo amplía el acceso a la movilidad segura, sino que también fortalece la economía local, mejora la seguridad vial y otorga mayor tranquilidad a miles de familias que viven y trabajan en el estado. Obtener esta licencia no otorga beneficios migratorios, pero sí es un documento oficial válido dentro del estado.

Documentos requeridos para solicitar tu licencia en Nueva York

Para iniciar el trámite, necesitas presentar documentos que sumen al menos 6 puntos de prueba de identidad, según el sistema del DMV. Estos pueden incluir pasaporte extranjero vigente, acta de nacimiento, identificación consular, licencia de conducir extranjera, o documentos escolares con foto. Uno de los documentos debe tener fecha de nacimiento y otro debe mostrar tu firma.

Además, deberás presentar un comprobante de residencia en Nueva York, como una factura de servicios, contrato de alquiler, o correspondencia oficial con tu nombre y dirección. Todos los documentos deben estar en inglés o acompañados de una traducción certificada. No necesitas presentar un número de Seguro Social si no lo tienes; en su lugar, firmarás una declaración (formulario MV-44) indicando que no eres elegible para obtener uno.

Una vez que presentes tus documentos, deberás aprobar un examen teórico sobre las reglas de tránsito, realizar un examen de la vista, completar un curso de prelicencia o educación vial, y finalmente pasar un examen práctico de manejo. El proceso puede demorar varias semanas, así que es importante prepararte con anticipación. En muchas ciudades hay organizaciones comunitarias que ofrecen apoyo gratuito para reunir los documentos, estudiar para los exámenes y entender los requisitos.