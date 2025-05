Conducir legalmente en Estados Unidos puede ser posible para muchos inmigrantes, aunque depende en gran medida del estado en el que residan o circulen. Desde licencias extranjeras hasta permisos internacionales, las reglas cambian según la legislación local. Según el sitio oficial del gobierno estadounidense, los visitantes pueden manejar si cuentan con una licencia válida de su país de origen y un Permiso de Conducir Internacional (IDP, por sus siglas en inglés).

Este documento, que sirve como una forma reconocida de identificación en múltiples países, debe obtenerse antes de ingresar a EE.UU., ya que el país no lo emite internamente. No obstante, su validez puede verse limitada. Por ejemplo, Massachusetts exige que la licencia original esté en inglés o traducida oficialmente, incluso si se presenta junto al IDP. De lo contrario, podría no ser aceptada por las autoridades.

USA: Estados donde algunas licencias ya no son válidas

Aunque muchos estados permiten a inmigrantes sin estatus legal obtener una licencia, hay otros que están revocando esa posibilidad para documentos emitidos en otros territorios. Según reportes, Florida, Wyoming y Tennessee ya no reconocen las licencias otorgadas a indocumentados por otros estados, incluso si eran previamente válidas para conducir dentro del país.

Esta nueva tendencia preocupa a muchos inmigrantes, ya que podría poner en riesgo su movilidad y aumentar las detenciones por infracciones de tránsito. Por ello, las autoridades recomiendan verificar la validez del permiso directamente con el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado correspondiente.