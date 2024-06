El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una serie de leyes en los últimos meses para distintos fines: mejorar la seguridad de las carreteras, aumentar el financiamiento en investigación médica, entre otros. Pero ahora ha firmado una medida que planea convertir al estado en un lugar atractivo para todos los veteranos de Estados Unidos.

El viernes, el gobernador firmó una medida orientada en apoyar a los veteranos del estado y a sus familias brindándoles ciertos beneficios y facilitando su incorporación a la vida civil. La Ley HB 725 amplia la elegibilidad para las admisiones a un centro de atención a largo plazo para veteranos, sus cónyuges y cónyuges sobrevivientes calificados.

Actualmente, el Departamento de Asuntos de Veteranos de Florida cuenta con 1 102 camas de enfermería y espacio en centros de vida asistida en nueve hogares de ancianos para veteranos. Ahora se planean agregar una décima sede.

Incorporar a los veteranos a la vida civil

La norma también desgina que la organización sin fines de lucro Florida is for Veterans, Inc. se encargará de los programas que permitan la transición de la vida militar a la vida civil tanto para los veteranos como para sus cónyuges. Ahora, este grupo podrá inscribirse a un programa de servicios de capacitación y empleo.

Asimismo, se contempla que las escuelas públicas deberán enseñar a los estudiantes acerca de la historia del Día de los veteranos y el Día de los caídos.

Créditos: YouTube | @efeagenciaefe