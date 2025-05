Si estás buscando un plan diferente, educativo y gratuito para disfrutar en familia, el norte de Texas tiene una sorpresa cultural para ti. Varias instituciones de renombre abren sus puertas sin costo, brindando acceso a colecciones de arte internacional, talleres interactivos y actividades pensadas especialmente para niños.

El Dallas Museum of Art, con más de 24,000 piezas y eventos como el “Family First Day”, es un favorito entre las familias. Según el museo, "fomentar la creatividad en la infancia es una de nuestras misiones principales". Muy cerca, el Crow Museum of Asian Art ofrece un oasis de tranquilidad con esculturas milenarias que inspiran curiosidad por otras culturas.

Recorridos únicos, arte legendario y momentos que los niños no olvidarán

En Fort Worth, el Kimbell Art Museum y el Amon Carter Museum of American Art sorprenden con colecciones permanentes de entrada libre. Mientras el primero alberga obras maestras de Monet o Picasso, el segundo transporta a los visitantes al Viejo Oeste con paisajes y esculturas al aire libre.

Para los pequeños aventureros, el museo The Samurai Collection en Dallas es un imperdible. “Las armaduras reales y la ambientación hacen que los niños se sientan dentro de una película”, destacan sus organizadores. Y si el plan incluye arte moderno, el Modern Art Museum of Fort Worth permite la entrada gratuita los viernes, ideal para ver piezas contemporáneas junto a un gran estanque.

Además, el Latino Cultural Center celebra la riqueza del arte hispano con talleres de danza, pintura y teatro todos los fines de semana. La experiencia completa se vuelve aún más divertida si se acompaña con un pícnic en un parque cercano o una parada por helado.