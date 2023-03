¡Actualización urgente! Estudiante universitario bromea por utilizar cuaderno de apuntes y no una tablet en plena época tecnológica: “Es un dinosaurio”

Las nuevas tecnologías han ayudado muchísimo a los estudiantes debido a que hacen más fácil y didácticas las clases. Pese a esto, un joven continúa confiando en su cuaderno de apuntes en vez de un artefacto tecnológico. Esto provocó que grabará un clip comparándose con los demás alumnos, haciéndose viral en las redes.

¡No suelta el cuaderno!

Otro foráneo (@iamrickeee) mostró cómo sigue realizando apuntes de las clases en un cuaderno común y corriente. Esto en vez de hacerlo en una tablet o laptop, cómo lo hacen todos en el salón de clases.

Lee también: Señor de 50 años postuló a la Universidad San Marcos y deja mensaje a los jóvenes: "Nunca es tarde"

En el video publicado por el muchacho se puede leer: “Cuando vas la ‘uni’ con cuaderno y con tablet en pleno 2023”. Esto mientras enfoca a una de sus compañeras realizando apuntes en su tableta digital. Pese a esto, el joven mencionó en la descripción que es feliz.

Una comparación viral

El video se hizo rápidamente viral en la plataforma de TikTok. Hasta el momento, cuenta con más de tres millones y medio de reproducciones, además de tener más de 170 mil ‘likes’ y más de 330 ‘comentarios’.

“Ni toda la tecnología del mundo suplanta a tomar apuntes a libros o cuadernos”, “Yo iría con mi tablet, pero me da miedo que me roben”, “Tengo tablet, pero sigo tomando apuntes en el cuaderno”, Personalmente, siento que se me queda la información si escribo en papel”, “Es que yo escribo más rápido a mano que en ordenador”, “Creo que somos humildes, yo también llevo cuaderno”, “Aquí los team cuaderno”, “Eso es ser humilde”, “Es un dinosaurio”, son algunos de los comentarios del video.

¡Tomar apuntes es mejor!

En otro video publicado por Karen Narvaez (karen_narvaez), una muchacha explica la razón por la que tomar apuntes en papel es mejor que en una tablet.

Lee también: Profesor de la UNI se vuelve viral por jalar a alumno que no puso su nombre en trabajo

La muchacha menciona que, al apuntar en el papel, la cita se te queda grabada mejor en el cerebro. El momento, hasta ahora, tiene más de 185 mil vistas.