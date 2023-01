Carrito chocón chispea en pleno juego y saca volando a conductora

Una joven protagonizó un peculiar video de TikTok, donde salta de un popular ‘carrito chocón’ debido a que empezaron a salpicar chispas desde su base. El gracioso clip recibió cientos de comentarios en redes sociales.

Reacción inmediata



A través de su cuenta de TikTok, Alexa Noboa (@alenobaaa) publicó un video en el que se puede apreciar cómo ‘salva su vida’ ante una posible ‘explosión’ de un carrito chocón, el cual conducía en un patio de juegos mecánicos.

Lo que realmente ocurrió fue que el carrito que manejaba la joven sufrió una descompostura al momento de chocar contra otro auto, causando el surgimiento de diversas chispas que asustaron a los presentes.

Ante el inesperado problema, la intrépida muchacha decidió lanzarse del vehículo sin ningún tipo de temor. Sin embargo, Alexa había olvidado un detalle muy importante: el cinturón de seguridad.

Al saltar, la mujer quedó colgada junto al carrito chocón, debido a que aún tenía puesta la correa del vehículo. Afortunadamente, no ocurrió ningún accidente.

Sonrisa de supervivencia

Tras su aparatosa caída, Alexa se mostró muy sonriente ante las cámaras, confesando que su vida está llena de situaciones increíbles. “Los que me conocen saben que a mí me pasan cosas que no están escritas”, escribió la chica en la descripción del video.

El curioso incidente fue grabado y difundido en la plataforma de TikTok, donde alcanzó casi tres millones de visualizaciones, además de 469 mil ‘me gusta’ y más de 2 mil comentarios.