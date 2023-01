¡Creatividad al 100%! Peruano se vuelve viral al vender ceviche de pota envasado como yogurt

Miles de personas usan Internet y las redes sociales para darle mayor visibilidad a sus negocios. Por ejemplo, un joven peruano se volvió viral gracias a su producto estrella: ceviche de pota. El emprendedor llamó la atención por comercializar el platillo envasado.

Sus características de envasado se asemejan a las de un yogurt con cereal. El video se encuentra en TikTok.



Ingenio peruano

La cuenta de Ceviche Mix ('@cevichemix') se ha puesto como meta para este 2023 ser uno de los productos más vendidos de este verano. Por este motivo, lanzaron al mercado su famoso ceviche de pota, aunque no uno como los que sirven en las populares carretillas, sino que viene envasado.

Para poder llegar a más clientes, subieron contenido a sus redes sociales para captar su atención. Su estrategia de marketing funcionó, ya que muchos cibernautas preguntaron dónde conseguir el aperitivo y cuánto cuesta. Una de las características que más llamó la atención fue que se asemeja a un yogurt con cereal, como los que venden en las tiendas y supermercados.

En las imágenes se puede apreciar que el ceviche viene en la parte inferior del envase, y en la superior se encuentra el chicharrón de pota. En otro clip, el propio dueño se encarga de mostrar cómo se alistan los detalles de la comida antes de ser enviados. Asimismo, revela que para mantenerlo refrigerado usa unos coolers.

El video de TikTok tiene un total de 1.1 millones de reproducciones y 54.9 mil 'me gusta'. "¿Ya lo probaron? A mí me da miedo", "Un poco de riesgo, pero estoy dispuesto a probarlo", "Me gusta, pero me asusta", son los comentarios que dejaron los usuarios en la publicación.