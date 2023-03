¡Pican una barbaridad! Entérate cuales son los ajíes más picantes del mundo

Si no pica, no es rico. Algunos comensales son amantes de los ajíes, pues no soportan que su comida no tenga esa sensación de picor. Por ende, Tastes Atlas ha creado un ranking de los 33 ajíes más picantes del mundo. La lista fue publicada esta semana.

¿Cómo se mide el picante en un ají?

El picante en un ají se mide por la Escala Scoville. Esta fue creada en 1912 por Wilbur L. Scoville, un doctor estadounidense. Gracias a esta escala, se pudo crear la lista de los ajíes más picantes del mundo.

“Los valores en unidades Scoville indican cuántas veces se tiene que diluir un extracto del chile en cuestión para que la pungencia de la capsaicina ya no sea detectable por un panel de expertos”, es decir, “para que ya no pique”, mencionaron en un artículo José Luis Velasco Bolom, Ramón Garduño Juárez y Ana Estela Pérez Mejía.

¿Cuál es el ranking de los ajíes más picantes del mundo?

La lista, creada por los críticos especialistas, y publicada por Tastes Atlas pone solo un ají peruano. Este es el rocotillo, el cual se puede apreciar en el lugar 23 de la lista.

A continuación, el ranking de los ajíes más picantes del mundo:

Pepper X (Estados Unidos) Komodo Dragón (Reino Unido) Carolina Reaper (Estados Unidos) Infinity Pepper (Reino Unido) 7 Pot Douglah (Trinidad y Tobago) Trinidad Scorpion Butch-T (Trinidad y Tobago) Ghost Pepper (India) Chocolate Habanero (Jamaica) Habanero (México) Madame Jeanette (Suriname) Siling Labuyo (Filipinas) Thai Pepper (Tailandia) Piquín (México) Dundicut (Pakistán) Black Cobra (Venezuela) Chile de árbol (México) Japonés (Japón) Serrano (México) Aleppo (Siria) Bishop’s Crown (Brasil) Puya (México) Jalapeño (México) Rocotillo (Perú) Espelette (Francia) Anaheim (Estados Unidos) Padrón (España) Guindilla (España) Poblano (México) Pepperoncini (Italia) Sishito (Japón) Banana Pepper (Sudamérica) Tangerine Dream (Estados Unidos) Morrón (México)