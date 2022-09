Español viajó hasta Bolivia para reencontrarse con su exniñera luego de 45 años

Juan Johnson de origen sueco fue el protagonista de una conmovedora historia luego de que se propusiera buscar a la mujer que lo crió cuando era un niño. El hombre llegó de España a Bolivia con el único objetivo de reencontrarse con su niñera después de 45 años.

El ahora pastor comenzó con una búsqueda la cual llamó “Encontrando a Ana”. Tras varios intentos por hallarla, finalmente logró dar con su paradero. El emotivo momento generó gran emoción en el video publicado en la plataforma TikTok.

La historia tiene como protagonistas a “Juanito” y a su niñera de la infancia Ana Jiménez, quien actualmente tiene 78 años. Johnson nació en Suecia, pero gran parte de su vida la pasó en España.

La historia fue compartida en redes

El hombre fue compartiendo todos los momentos previos a su esperado encuentro con su niñera. Es así que cuando la halló, la invitó a dar un paseo y a comer algo para recordar los buenos tiempos.

Al reconocerlo, la mujer lo abrazó y comenzó a llorar. Posteriormente, lo invitó a pasar a su casa, en donde comenzaron a cantar mientras que un ave se subía en la palma de Ana.

Asimismo, la anciana reveló que cuando lo vio no lo había reconocido, pero luego se acordó de todo lo vivido junto al hombre. “Cuando lo volví a ver no lo reconocí, pero en mi corazón lo tenía a él. Yo me quedaba con Juanito, él tenía seis meses, era cariñoso. Después, cuando creció, corría para todos lados donde estaba yo. Le decía ‘mi cholo sueco’ y él me decía ‘mi nana”, detalló.

Padres misioneros

Los padres de Juan Johnson eran misioneros, motivo por el cual siempre viajaban a visitar diversas comunidades que se encontraban en el sur de Bolivia. Los hermanos mayores de Juan se quedaban en un internado, mientras que a él lo cuidaba su niñera.