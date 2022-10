Hombre vive en alcantarilla hace 18 años y la pasa genial: “Esto no tiene precio”

Aunque muchos se compadecen de las personas que viven en la calle, Lucas se siente feliz con su situación actual.

El colombiano ha pasado 18 años de su vida viviendo en una alcantarilla de Bogotá, lugar que lo considera como su patrimonio.

La historia de Lucas

A través de su canal de YouTube, ‘Sin rol específico’, el youtuber colombiano Thomas Pérez dio a conocer al público esta sorprendente historia.

Lucas llegó hasta la alcantarilla durante una inundación hace casi dos décadas y decidió vivir en el lugar pese a que solo tiene dos metros cuadrados.

“Lo encontré por el sistema de desagüe de la inundación, cuando una vez se inundó. Parecía una cascada y yo vi que entró agua. Vi que esto estaba de barro, entré, limpié y encontré un cuarto. Primero dormí en el piso”, recordó el hombre.

Lee también: Indigente construye casa de cartón de dos pisos y se hace viral en redes sociales

Para el señor, el lugar donde se encuentra tiene un valor histórico y por eso lo considera como un ‘patrimonio’. “La iglesia que está al frente de nosotros fue fundada y creada en 1553, hace cuatro siglos. Eso no tiene precio”, acotó Lucas quien contó que tiene formación como historiador.

Lucas tiene conocimientos en varias materias. Según reveló en dos ocasiones las autoridades de su país quisieron desalojarlo, pero él alegó que la alcantarilla le pertenecía a una empresa de telecomunicaciones a la que no le importaba que él se quedara. Incluso señaló que es muy querido por los trabajadores ya que cuida el cableado y en todo este tiempo ha aprendido a manejar el sistema de electricidad sin riesgo a electrocutarse.













Su estilo de vida.

El hombre usa la alcantarilla para dormir y para abrirla necesita de dos barras de acero. El indigente ha usado espuma y tablas para amoblarlo y hacerlo lo más parecido a un cuarto.

Cuando el YouTuber ingresó al ‘pozo’ se sorprendió al verlo limpio y con buen aroma. No obstante, el señor le mencionó que en sus inicios tuvo dificultad para tener oxígeno y para alejarse de las ratas.

“El peor recuerdo es haber vivido con las ratas. Se me comían todo, rompían todo. Los zapatos, las cobijas”, señaló. Para librarse del problema creó un sistema de electricidad.

“Le pongo electricidad a la pared. La rata no aguanta esa densidad de electricidad. Si yo no más siento un cosquilleo, las ratas no. Otra cosa, ya me respetan”, advirtió.

Lee también: Hombre ganó la lotería, se gastó todo el dinero y ahora trabaja como leñador

En redes sociales el público ha destacado sus buenos modales y sus conocimientos.