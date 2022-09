Joven suiza revela por qué no se va del Perú: "Me encanta mi pollito a la brasa"

El Perú es un destino turístico muy demandado, pues la gran variedad de paisajes y climas lo convierten en toda una aventura para grandes y chicos. Es por ello que cuando vienen de turismo, se quedan asombrados por lo diverso que es nuestro país.

Algunos, como esta joven de Suiza, decidieron quedarse a vivir en suelo peruano. La mujer ha causado sensación en TikTok y se animó a responder a uno de sus seguidores cuando le consultó por qué no regresó a su tierra natal. La contestación se hizo viral e hizo que los internautas la amaran todavía más por demostrar su gusto por la gastronomía del Perú.

Ama nuestra gastronomía

La usuaria de TikTok leti.rp lleva viviendo en nuestro país por un buen tiempo; ella ya se adaptó a la vida en Perú luego de dejar su natal Suiza. Esto llamó la atención de algunos de sus seguidores que no paraban de preguntarle los motivos de su estadía en nuestro territorio.

Por lo general, la usuaria no prestaba mucha atención o no podía hacer ya que estaba realizando otras actividades. Sin embargo, tal fue la presión que finalmente decidió usar su cuenta para poder responder la tan ansiada pregunta.

En el clip, ella comienza a caminar con comodidad en su hogar mientras estaba grabando. La joven revela que siempre le preguntan: ¿Por qué te quedaste? o "Por qué no te vas a Suiza o Europa". Su respuesta fue la siguiente: "La verdad es que me encanta Perú y yo me quedo aquí con mi ceviche y mi pollito a la brasa".

Los comentarios

Gracias a su publicación, el clip se convirtió en viral y la respuesta dejo muy satisfechos a sus seguidores. Fueron muchos los mensajes destacando su elección de vivir en nuestro país.

"La comida pues!! La mejor gastronomía", "Perú lo máximo, invito a todos a conocerlo", "Que bueno que te agrade Perú", son algunos de los comentarios en el video.