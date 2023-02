¡Juega con fuego! Mujer colombiana teme salir en ‘Alerta Aeropuerto’ por llevar leche en polvo en su maleta de viaje

Un hecho gracioso ha sido tendencia en TikTok por su peculiaridad. Una madre teme salir en un conocido programa policial por viajar a Colombia llevando leche en polvo para su hijo.

Espera no salir en televisión

Una usuaria de TikTok (@laublue1) mostró como se viene preparando para viajar a Colombia junto a su menor hijo. La mujer comentó su peculiar preocupación al poner en bolsa de plástico la leche en fórmula de su hijo.

La madre, entre risas, menciona que espera no salir en un nuevo episodio de ‘Alerta Aeropuerto’. Esto debido a que la leche en polvo se puede confundir con material ilícito para viajes. La señora cierra el video preguntando a sus seguidores que creen que pasará en el viaje, desatando la interacción en los que vieron el video.

Leche en polvo se hizo viral

El video fue tendencia en la plataforma de TikTok llegando a los más de 4 millones de reproducciones en solo una semana. Además, el clip cuenta con más de 450 mil me gustas y más de 2 mil comentarios.

“Siento que estoy viendo un spoiler de la próxima temporada de alerta aeropuerto”; “No me perderé alerta aeropuerto”; “Yo voy a viajar a España y tengo un dilema, llevar o no el talco para mis pies”; “Mientras no salga de color azul turquesa todo bien”; “Eso mismo hizo mi hermana. No te preocupes, pasó rápido, solo comprobaron que era leche”; "Positivo para mamá creativa"; fueron algunos de los comentarios que se pueden apreciar en el video.