Monjas son captadas bailando al ritmo de Rosalía: "No soy ni seré tu bizochito"

Rosalía la sigue rompiendo gracias a sus grandes éxitos musicales, por lo que sus fans están muy contentos. Muchos de ellos se animaron a bailar al ritmo de sus canciones, otros decidieron compartir su talento en el baile en las distintas plataformas sociales. Fueron unos internautas que se cruzaron con un grupo de religiosas que estaban vestidas con todos los hábitos mientras danzaban al compás de la música de la cantante española. Esto no tardó en darse a conocer por todas las redes sociales y llegó a convertirse en un video viral en TikTok.

Las "motomonjas"

Así se hace llamar este grupo de mujeres que visten con el típico traje religioso y grandes cruces. En el video se puede apreciar como ellas bailan en conjunto mientras suena como música de fondo una de las canciones de Rosalía: "No soy ni seré tu bizcochito". Las mujeres hicieron toda una corografía y fue publicado en sus redes sociales.

Como era de esperarse, el clip no tarda nada en hacer viral por todo Internet y varios usuarios lo seguían compartiendo. Llegó a tal punto que la mismísima Rosalía decidió incluirlo en una de sus historias de Instagram el pasado mes de agosto.

La polémica.

El clip dejó a muchos usuarios aplaudiéndolas por su baile, algunos dieron sus respuestas de una manera muy ingeniosa pues crearon divertidos juegos de palabras.

"No dejaron ni el espíritu santo", "A toda madre el baile", "El baile estuvo a madres", "Se dejaron llevar por el instinto motomami", entre otros palabras fueron dedicadas a las monjas. No obstante, también existe un grupo de internautas que no estuvo de acuerdo y lo consideran una falta de respeto.

La verdad es que ellas no pertenecen a ninguna orden religiosa, sino se trata de un grupo de actrices de la Ciudad de México. El vestuario de monjas era parte de su producción que estaban grabando. Una de ellas logró comentar que vieron el video como una oportunidad para darse a conocer en el mundo pues recientemente se habían graduado.