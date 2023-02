Mujer descubre que su esposo le es infiel y lo niega de forma olímpica: “Nunca lo aceptan, aunque tenga pruebas”

Una mujer descubrió que su esposo le era infiel y decidió confrontarlo. Sin embargo, la respuesta del hombre generó una ola de comentarios de indignación en las redes sociales, pero también de halagos. ¿Qué dijo?

El hombre justificó su infidelidad

Una mujer se volvió viral, tras exponer a su esposo en su cuenta de TikTok (@susy.1980). Según explicó en el video, recibió las pruebas de la infidelidad de su marido y decidió enfrentarlo.

Lee también: Hombre se casó con tres mujeres para que lo mantengan: “Mi sueño se hizo realidad”

“Nunca lo aceptan, aunque uno tenga las pruebas en la mano. Muchas veces dejamos todo: sueños, metas por alguien que pensamos nos ama”, escribió la mujer en la descripción.

En la llamada grabada, el hombre le aseguró que se encuentra en su oficina. Ante esto, la mujer le preguntó directamente: “¿Tienes una amante?. El sujeto lo negó tajantemente, pero ella reveló que recibió fotografías suyas de parte de su secretaria.

Al verse arrinconado, el individuo aseguró que su secretaria lo había amenazado con enviarle fotos a su esposa si no aceptaba a tener relaciones sexuales. Por supuesto, la esposa no aceptó sus excusas y él empezó a rogar: “Amor, perdóname, si quieres renuncio al trabajo, vámonos, nos vamos con los hijos y empezamos de nuevo”.

No obstante, la mujer ya había abandonado el hogar que compartían. Muy decepcionada de su compañero, la usuaria decidió cortar la llamada e ignorar sus explicaciones.

La reacción de los usuarios

Este video no tardó en hacerse viral en TikTok. Miles de usuarias se solidarizaron con la mujer. Muchas de ellas le desearon lo mejor en su vida y otras, compartieron experiencias similares.

Lee también: Suegra tóxica se presentó a la boda de su hijo con vestido blanco: “Usó el mismo vestido que yo”

“Mi papá hasta lloraba y tenía no una sino algunas”; “Yo no entiendo que ganan mandarle cosas a la esposa, pero se agradece tambien porque asi abrimos los ojos”; “Mi novio no me enseña su celular, ¿será por algo? Yo si le presto mi celular”; “Cómo no le mentó la madre qué paciencia”; “Ay no nunca me había enojado tanto con un video”, fueron algunos comentarios al respecto.