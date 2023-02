Suegra tóxica se presentó a la boda de su hijo con vestido blanco: “Usó el mismo vestido que yo”

La historia de Jasmine Hopper causó la indignación de millones de usuarios. Y es que la mujer contó el incómodo momento que vivió en su boda cuando la madre de su esposo asistió con un vestido blanco parecido al suyo. El storytime en TikTok se convirtió rápidamente en viral y generó diversos comentarios.

La madre de su esposo arruinó su boda

Jasmine (@jazzyhop555) contó en un video de TikTok que su boda fue arruinada, pues su propia suegra intentó opacarla en su día especial. Aunque la madre del esposo dijo que iría con un vestido crema y lentejuelas doradas, llegó al evento vestida de blanco.

“El día que fuimos a comprar un vestido de novia, mi suegra estaba allí con nosotros. Elegí uno estilo sirena con encaje de lentejuelas. Quería lucir hermosa el día de mi boda, quería usar algo con lo que pudiera sentirme sexy”, empezó diciendo.

El día del evento, la novia estaba muy ocupada pensando en todos los detalles , que no se percató lo que había hecho su suegra. “Nadie podía distraerme. Había una sola cosa, ni siquiera usar un vestido blanco que pudiera distraerme, entonces, cuando ella estaba usando ese vestido y, prácticamente, apareció con el mismo vestido que yo, realmente, no tuve otra reacción que no fuera ‘huh’. Tal vez ella no debería usar eso. Eso es raro... recuerdo que mi hermana dijo: ‘¿quieres que le derrame un poco de vino?’ no quiero causar ningún problema, este es mi día”, contó.

La mujer y su esposo no hablaron con la madre

La boda se llevó sin ningún contratiempo, pero la molestia de Jasmine aumentó cuando vio las fotografías de ese día. Cada foto en la que aparecía junto a su suegra la hizo sentir muy triste y se lo comentó a su esposo. “Estábamos tan concentrados en que era el día de nuestra boda y queríamos pasar un buen rato y estamos enamorados el uno del otro, que lo que ella vestía no nos desconcertó”, recordó.

Lo peor fue cuando vio los videos de su esposo bailando con su suegra. “Ni siquiera puedo expresar con palabras lo avergonzada que estoy ahora que mi suegra usó el mismo vestido que yo el día de mi boda. Me duele el alma”, comentó en el video.

Este acto llevó a que tanto ella como su esposo no le hablaran a la mujer por casi 9 meses. Esto desconcertó a la madre del novio, quien terminó pidiendo disculpas por mensaje de texto. No obstante, durante la última Navidad, la mujer envió tarjetas con la fotografía, causando la furia de su nuera.

Los usuarios en TikTok señalaron que se trataba de una redflag de su esposo, pero Jasmine aclaró que él no se lleva bien con su madre. Asimismo, otros internautas le aconsejaron que le pidiera a alguien para que le cambiara el color del vestido en las fotografías.