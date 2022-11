Mujer se olvida a su bebé en reunión familiar, regresa, pero por la pañalera

Dicen que no hay mejores madres que las latinas, pero esto no significa que no puedan cometer errores. Y esto es precisamente lo que le sucedió a una usuaria de TikTok, quien presenció como su prima olvidó a su bebé en casa de sus familiares.

Mexicana olvida a su hija en casa de sus familiares

El usuario LuisMi Espinosa publicó en la red social china el cómico momento en el que su prima se despide de todos sus familiares y toma sus cosas para retirarse; sin embargo, dejó olvidado lo más importante: ¡a su bebé!

“Mi prima ya se había despedido, y se había subido a su coche. Ya había olvidado a su hija. Cuando volvió, creímos que vendría por su bebé, pero solo vino por su pañalera, jajajaja”, indicó el joven.

A los pocos segundos, volvió y sus familiares pensaron que se había percatado de su error, pero lo más insólito fue que volvió por la pañalera y no por su hija. "Jajajaja 2 veces se le olvido", se lee en la descripción del TikTok acompañado de un emoji riendo.

Usuarios piden segunda parte del video

Debido a que Luis no subió que pasó después, los usuarios se quedaron con ganas de saber más sobre la madre. "Jajaja muero por ver cuándo se da cuenta que se olvidó la bendición", "no juzguen neta las desveladas y eso si se le va bien gacho a uno el avión en verdad anda uno en modo zombie", "Parte 2!! Cuando si regreso por ella", fueron algunos de los comentarios.

Otros comentarios intentaron no criticar a la joven, debido a que el video tomó lugar en un velorio y aseguraron que era normal olvidarse de las cosas, en un momento así. "Eso tipo de cosas son las que hacen olvidar un poquito el dolor de una situación como esa", "cuando pierdes a un ser querido a veces no piensas en otra cosa más y te distraes muy fácil".