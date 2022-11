Mujer se salva de ser asaltada luego de invitarle de comer a los ladrones

No todos tienen la suerte de salvarse de un asalto. Una usuaria de TikTok publicó un video asegurando que se salvó de ser asaltada por un grupo de hombres en un autobús luego de ofrecerles comida.



Una mujer se libra de ser asaltada



La protagonista de esta historia se llama Sofía Rosales, quien se ha hecho conocida por contar esta anécdota en su cuenta de TikTok. En el video narra, con total tranquilidad, su historia: “Me había comprado unas mantecadas, me subí al transporte y en el camino se subieron 3 o 4 tipos. Había mucha gente, yo iba parada y no me las podía comer”, indicó en un primer momento.

Lee también: Mundial Qatar 2022: hincha argentino se pierde en Doha y no sabe dónde queda su hotel

Luego, asegura que no aguantó más y decidió comer uno de los productos. “Tenía mucha hambre, entonces dije ‘ya me voy a comer mis mantecadas, ya ahorita’, el señor se me quedó viendo y le dije '¿quiere una mantecada?’, el señor me respondió ‘no muchas gracias’, '¿seguro que no quiere?”.

Ante tanta insistencia, el hombre aceptó y se la comió. Lo raro comenzó cuando vio que esta persona junto a otros tres hombres más comenzó a pedir las pertenencias de los demás y amenazándolos. Fue ahí que se dio cuenta que la persona a quien le había invitado su mantecada era un ladrón.

El ladrón no le robó a Sofía Rosales

Cuando llegaron a su lado para robarle, ella intentó darle algo de sus pertenencias, pero el ladrón a quien le había invitado su comida se las rechazó: “No sabía qué hacer, si darle mi teléfono o mi iPod, sacar 50 pesos y darlos. Saqué los 50 pesos y le di mi ipod al señor, cuando me dice ‘no, tú no, gracias por la mantecada'. Así es como me salve de que me asaltaran”.

Luego del susto, contó que los demás pasajeros se quedaron sorprendidos por lo sucedido. Así como también los usuarios en TikTok que llenaron de comentarios la publicación hecha por Sofia.