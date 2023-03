Pareja se entera que son primos tras 10 años de matrimonio: “Fue devastador”

Una pareja de Denver, Colorado, descubrió una impactante noticia tras 10 años de matrimonio. De acuerdo con una prueba de ADN, ambos estaban relacionados y tenían un ancestro en común.

Descubrieron que estaban relacionados

Celina Quiñones (@realestatemommas) y Joseph compartieron su historia a través de TikTok. “Me casé con mi esposo en 2006... sin pensar en nada, tenemos tres hijos... ven a descubrir que éramos parientes y primos”, escribió la tiktoker en el video viral con más de 3 millones de visitas.

En el video se aprecia la captura de la ascendencia que compartían e indicaba que tenían una coincidencia de 62 cM (unidad de medida del vínculo genético). Según contó Celine, cuando cumplieron 10 años enviaron un resultado de ADN a la página de MyHeritage para sabe datos de sus antepasados. En eseo resultados se dio a conocer que compartían un pariente con apellido Herrera de ocho generaciones atrás.

Esto generó muchas reacciones de usuarios, quienes no dejaron de señalar que era un caso muy extraño y que no debían estar juntos. Ante esto, la estadounidense contó como se sentía en ese momento. “Fue devastador... yo estaba como, ‘bebe, estamos relacionados. Por ejemplo ¿se supone que debemos estar juntos? Esto es extraño’. Realmente me asustó”, se sinceró.

La pareja vive con normalidad

Aunque al principio estaban impactados con la relación, los esposos y primos aceptaron su realidad y aseguraron que no ha cambiado nada en su vida. “Amo a mi primo y no tendría de otra manera que me casé por accidente”, afirmó Celine.

Asimismo, la mujer llegó a la conclusión que todos en Colorado estaban relacionados de alguna manera. “Colorado parece tan grande, pero en realidad no es tan grande. Todos conoce a todos, y lo más probable es que todos estén relacionados”, sentenció.