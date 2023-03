Mujer vegana se divorcia de su esposo por darle Nuggets de pollo a su hija: “Él no puede decidir por ella”

El veganismo es un estilo de vida que se ha vuelto popular en los últimos años. Este prohíbe el consumo de alimentos de origen animal.

Los seguidores de este estilo de vida lo respetan al máximo, como esta madre estadounidense, quien dejó a su esposo por darle de comer Nuggets a su hija.

Problemas de familia

Mediante la plataforma de Reddit, miles de usuarios pudieron conocer la historia de una madre vegana norteamericana. La mujer terminó su relación con su ahora exesposo por darle de comer nuggets de pollo a su pequeña.

Lee también: Butifarra peruana es considerada el segundo mejor sándwich del mundo

La señora vio esta acción como un acto inaceptable, tomando una decisión definitiva sobre su relación amorosa. “Estoy muy enojada porque no sabía que nuestra, hasta ahora hija vegana, estaba comiendo carne y siento que esa es una decisión sobre la que debería haberme informado. Lo llamé después de que ella se fue a la cama y me dijo que estaba nervioso y no me lo dijo porque sabía que reaccionaría de forma exagerada, que soy controladora y necesito estar al tanto de cada cosa que hace cuando nuestra hija está con él”, señaló la mujer a través de redes sociales.

Lee también: ¡Premio a su honradez! Repartidor de comida regresó el dinero que le dieron de más y fue recompensado con un televisor

“Mi ex y yo éramos veganos. Me hice vegana cuando nos mudamos juntos porque él lo era y no le gustaba que hubiera productos de origen animal en la casa. Aprendí más sobre la forma en que se hacía la comida y estuve de acuerdo. Fui vegana mientras estaba embarazada y hemos criado a nuestra hija vegana durante los últimos ocho años”, detalló la madre de familia.

Nuevas opciones en restaurantes

La señora aseguró que muchos restaurantes en Estados Unidos cuentan con deliciosas opciones veganas. “Me siento muy frustrada porque él tomó esta decisión unilateralmente. Él no debió decidir por la niña”, escribió en su cuenta de Reddit.