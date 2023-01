Ricardo Mendoza discute con fan cristiana en show y la invita a retirarse: “Van a ir al infierno”

Hablando Huevadas es uno de los programas digitales peruanos más vistos en la actualidad. Ricardo Mendoza, panelista del show, protagonizó una tensa discusión con una mujer cristiana quien se encontraba entre los asistentes.

El preciso momento de la discusión fue recortado y subido en la plataforma de TikTok, en la que miles de usuarios dejaron sus comentarios.

Discusión por Judas

En la última edición de su show, Ricardo Mendoza se animó a bromear con la traición de Judas Iscariote contra Jesucristo. Este chiste no le agradó a una mujer cristiana, quien se encontraba entre público, provocando una intensa discusión.

‘Richavo’ bromeó con el supuesto arrepentimiento de Judas Iscariote tras traicionar a Jesucristo, siendo desmentido rápidamente por la mujer. “¿Se arrepintió Judas? No, no se arrepintió”, dijo la fan religiosa.

“¿Judas no se arrepintió? Depende de qué escrito, porque hay un evangelio según San Judas donde cuenta que se arrepintió mucho, pero nadie dice eso”, respondió Mendoza. Esto causó el enfado de la mujer. “No, papito, lee la biblia. ¡No! No se arrepintió. Hablen todo lo que quieran, pero al infierno van a ir. Los bendigo”, exclamó la integrante del público.

“Voy a irme al infierno, no te preocupes. Ella es una cristiana muy buena porque me ha dicho ‘te vas a ir al infierno’, y no hay mejor cristiano que el que te desea el mal”, respondió Mendoza.

Reconciliación con la fanática

Finalmente, Ricardo Mendoza decidió disculparse con la fanática: “Esto es comedia, yo sé que te molesta, a mí también hay temas que me molestan, pero cuando vas a un show así, te arriesgas a esto. Yo también te quiero mucho”, le dijo ‘Richavo’ a la joven, concretando su reconciliación con un fraternal abrazo.