Señora vende menú de manera ambulante en Manhattan y desata polémica en redes sociales

Una mujer se volvió viral en TikTok por vender menú en la lujosa calle de Manhattan, Nueva York (Estados Unidos). La señora fue captada en la vía pública con un contenedor en el que almacenaba varios tapers con comida.

Menú ambulante en Nueva York

José (@joseordonez568) publicó un video de una señora ambulante vendiendo menú a algunos latinos que trabajan por la zona de Manhattan, Nueva York. La emprendedora se encontraba parada en una esquina con dos contenedores de comida y bebidas a la espera de algún cliente.

Al parecer, la fémina de nacionalidad ecuatoriana sería familiar del tiktoker y habría encontrado un punto fijo para ver crecer su negocio.

“Otro día más, gracias a Dios con los almuerzos”, “Así vamos Ecuador”, “Hoy se acabaron los almuerzos”, son algunas de las descripciones de los diferentes clips que el hombre ha propagado en su cuenta de TikTok.

En el audiovisual se puede ver a varios trabajadores de construcción y de limpieza acercarse a su pequeño puesto de comida informal y comprarle disimuladamente los platos.



Video causa polémica

El video de TikTok de la vendedora de menú ambulante en Estados Unidos, generó diversas opiniones. Muchos usuarios criticaron que los latinos lleguen a otros países a imponer el tipo de cultura informal, por la cual muchas veces los discriminan. En tanto otros le desearon muchos éxitos a la señora.

“Después se la llevan detenida mi seño”, “El trabajo dignifica es verdad, pero hacernos ver como informales es el problema. Nos ven haciendo desorden de ambulantes y cierran las puertas a todos”, “El trabajo, es orgullo y respeto”, “Ay, no las calles de NY van a parecer mercado”, “Mientras que no roben y te felicito ánimo”, “Tan cierto lo que dices no pueden estar como ambulantes”, “Todo está bien pero un poquito más de esfuerzo para no llevar la informalidad poco a poco llegarás lejos éxitos”, “No puedo creer que están llevando el desorden a Manhattan”, “Las personas que nunca han inmigrado no saben lo difícil que empezar de nuevo, apuesto que, ya cuando tenga plata y su permiso montara su restaurante”, fueron algunos de los comentarios.

