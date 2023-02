Su esposo le fue infiel por tres años y decidió perdonarlo: “No quería abandonarlo en su momento más oscuro”

Alexandra Acevedo, de 26 años, descubrió que su esposo le había sido infiel por más de tres años; sin embargo, decidió darle una segunda oportunidad. Su historia generó opiniones divididas en redes sociales.

La mujer oriunda de Florida se enteró por mensaje de texto que su esposo Michael, de 31 años, había mantenido una relación durante sus cinco años de matrimonio.

“Revisé su teléfono, lo que normalmente no hago, y encontré un mensaje redactado con algo como “¿por qué crees que ella se va a enterar?”, declaró la mujer para Daily Mail. “Esa fue suficiente munición para enfrentarlo”.

Lee también: Italiano baila huayno para sorprender a la familia de su novia peruana y "rompe el piso" con su zapateo: "¡Lo importante es la actitud!"

Le perdonó la infidelidad

La pareja se casó en 2018, tras 5 años de relación. Luego que se revelara la infidelidad en 2019, Michael abandonó la casa que compartían y empezó a beber y apostar. Tiempo después, decidió cambiar su estilo de vida y acudir a terapia. El hombre siguió un tratamiento para su adicción al alcohol y le pidió perdón a su esposa.

A pesar de la tristeza que sufrió al enterarse del engaño, Alexandra decidió darle una segunda oportunidad porque notó que estaba cambiando.

“No quería abandonarlo en su momento más oscuro porque siempre ha sido un gran padre y esposo y no tengo grandes quejas sobre él o nuestro matrimonio en general”, explicó. “Cuando me enteré del alcohol y la aventura, me sorprendió y me puso en perspectiva que él realmente necesitaba a alguien”, expresó la estadounidense.

Alexandra y Michael decidieron darse una segunda oportunidad.

Mujer defiende su decisión

Alexandra compartió su historia a través de las redes sociales y generó opiniones divididas. Algunos no estaban a favor de que le perdonara su infidelidad, mientras que otros la apoyaron en querer salvar su matrimonio.

Lee también: Mujer se casó con hombre que le hacía bullying en el colegio: “Es mi 'matón' de la escuela”

“He visto este lado de mi esposo que nunca antes había visto. El amor tiene que estar ahí, no es un sentimiento fugaz, es una elección que haces todos los días y cuando dejas de elegir amar a alguien, es fácil renunciar a esa persona. La persona que ha tenido la aventura también tiene que estar dispuesta a compartir la verdad sobre todo en la vida”, finalizó la mujer.