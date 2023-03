Tiago PZK y la dura crítica al restaurante de Salt Bae: “Mejor hago un asado con los pibes”

Salt Bae es uno de los cocineros más famosos del mundo, pues su manera de preparar la carne se volvió tendencia en las redes sociales. Pese a su reconocimiento, hay celebridades que critican su local de comida. Uno de ellos es Tiago PZK. El cantante urbano no dudó en mencionar que los precios del lugar son excesivamente altos.

¡No pudo creer los precios!

El País (@el_pais) le realizó una entrevista a Tiago PZK. El medio de noticias le consultó al cantante argentino cuál fue el lugar más caro en el que cenó. El artista de 21 años no lo pensó dos veces y mencionó el restaurante de Salt Bae.

“Una cena que nos haya costado mucho… bueno una vez comí en el de este tipo que hace así con la sal. ¡Que es un pesado! Después cuando hizo lo del Mundial dije: ‘no voy a comer más ahí'. Nos habían cobrado como mil dólares, una locura. Y eso que comimos una sola carne, imagínate el lugar lo caro que era. Yo me hago un asado con los pibes allá en mi barrio y sale más rico”, confesó el cantante argentino.

Las declaraciones de Tiago PZK no pasaron desapercibidas y se hicieron tendencia en las redes sociales. Cabe mencionar que la mayoría de los cibernautas apoyaron al trapero sudamericano.

Recibió el apoyo de los usuarios

El video se hizo inmediatamente viral en la plataforma de Instagram. Hasta el momento, el clip cuenta con más de 460 mil reproducciones, 7 mil ‘me gusta’ y más de 150 comentarios.

"Mientras existan absurdos que paguen eso, existirán otros igual o más absurdos", "Viva la gente común", "Es puro marketing ese cocinero, por eso pagan 1000 dólares. La hizo muy bien", "No siempre lo más caro es mejor", "Si, lo que hizo ese chef en el final del Mundial no tuvo sentido, es un absurdo", "Tiene razón", "Seas quien seas, tome su like buen señor", son algunos de los comentarios del video.