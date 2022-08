A través de TikTok, un niño ha conmovido a muchos usuarios. Se trata de Evan, un pequeño que nació con problemas auditivos y, después de mucho, pudo escuchar la voz de sus padres por primera vez. Su tierna reacción se ha vuelto viral.

Al haber nacido prematuro, su sentido del oído no se desarrolló adecuadamente. Gracias a la tecnología y la innovación médica, el pequeño de cuatro años ha logrado recuperar la audición.

La madre de Evan, Daniela Flores, compartió el emotivo momento a través de la red social china. El video ya cuenta con más de 23 millones de reproducciones.

@danielaflores.c la mejor alegría de mi vida 💛 ustedes pónganle título a este video ♬ original sound - zevia

TikTok: la conmovedora reacción de Evan al escuchar por primera vez

En el video compartido en TikTok, se puede observar cómo una funcionaria de salud se acerca a Evan para poder ponerle el aparato auditivo. Cuando Evan se sintió listo para poder escuchar por primera vez, su padre decidió saludarlo y, de inmediato, la cara del niño cambió. Para él, esto es algo totalmente nuevo, por lo que su rostro irradió felicidad.

Posteriormente, el pequeño Evan indicó, con el dedo pulgar hacia arriba, que todo se encontraba correctamente. De inmediato, comenzó a llorar. Al ver su reacción, su padre lo abrazó y le dijo que todo va a estar bien.

Conoce la historia del pequeño Evan

La difícil historia del pequeño Evan que se volvió viral en TikTok

No todo ha sido fácil en la vida de Evan y sus padres. Cuando él nació, tenía pocas probabilidades de vivir debido a que era un bebé prematuro y pesaba 750 gramos.

Su madre contó detalles de su historia y explicó todo lo que tuvo que pasar su hijo antes de ir a casa. En el clip, su progenitora compartió el siguiente mensaje: “Los doctores no le daban más de tres días de vida. Tuvo varias transfusiones de sangre y varios espasmos. Estuvo muy delicado”.

Lo más complicado de todo fue que sus padres solo tenían 20 minutos al día para poder ver a su pequeño. Durante 3 meses, ella y su esposo vivieron momentos de incertidumbre, ya que en cualquier momento podían recibir la noticia del fallecimiento de su hijo.

Sin embargo, todo salió muy bien y pudieron llevar a su pequeño a casa. No obstante, Evan no podía respirar por sí mismo; por lo que dependía del oxígeno. Días después los doctores le hicieron una prueba auditiva. Tras ello, notaron que Evan no escuchaba y necesitaba ayuda.

Actualmente, Evan puede escuchar con la ayuda de un aparato auditivo. La mejor noticia es que sus padres por fin pudieron escuchar a su hijo decir “te amo”.