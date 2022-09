TikTok: perrita muerde a su dueño, este llora y la mascota le reclama

Las mascotas se han convertido en las nuevas protagonistas de TikTok. Más de un dueño ha creado un perfil exclusivo o comparte videos de los engreídos de la casa para mostrar sus aventuras y ocurrencias.

En esta oportunidad, el usuario de nombre @Gaboculiao publicó un divertido video de una discusión que tuvo con su perrita y donde él terminó ‘lastimado’. A diferencia de otros canes que se preocupan por llenar de amor a sus dueños cuando los ven tristes, este pequeñita solo atinó a enojarse aún más con su amo.

Relación tóxica

El TikTok inicia con una "conversación" entre el dueño y su perrita. El joven jugaba a ladrarle como si fuera un can bravo. Luego, imitaba a su cachorra cuando se enoja, para después subir el tono de la "discusión". Pero, no contó que esta le diera una pequeña mordida en la cara.

Enseguida, el hombre fingió estar herido y comenzó a llorar.

Un poco confundida, la mascota solo atinó a ponerle su patita en señal de perdón, pero como si se tratase de la parodia de una relación tóxica, empieza a ladrarla. Finalmente, termina por voltearle la cara.

TikTok: video tiene más de 12 millones de reproducciones

Como ya lo habíamos mencionado, las mascotas se han convertido en los nuevos reyes de las redes sociales. Este caso no fue la excepción. En solo cuatro días, el video ha conseguido más de 12 millones 400 mil reproducciones.

En la plataforma los usuarios dejaron miles de comentarios que hacían referencia a la actitud de la perrita. “El perro: ¿estás bien?, Viste lo que me hiciste hacer? Pídeme perdón”, “Eso fue un "tú empezaste" claro y conciso”, “El perrito: mira te llevas y luego no aguantas ya no juego”, “El perrito: Sabes que me duele más a mí que a ti, ¿verdad?”, se puede leer entre los comentarios del perfil de TikTok.