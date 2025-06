Una nueva función estará disponible para los usuarios de Whatsapp próximamente. Según dio a conocer el medio Engadget, la aplicación de mensajería instantánea, una de las más usadas en el mundo, proporcionará resúmenes de los chats no leídos a los usuarios que así lo requieran, gracias a la acción de la inteligencia artificial.

Meta, la compañía propietaria de Whatsapp, anunció esta novedad hace algunos meses, y busca renovar y agilizar la manera en cómo las personas hacen uso de la aplicación en el mundo, posibilitando una comunicación más eficaz y rápida a quienes no cuentan con mucho tiempo para leer sus mensajes. No obstante, y en un contexto en que existen serias preocupaciones acerca de la privacidad y el uso de datos personales, Meta ha asegurado que el contenido de los mensajes continúa estando resguardado, y que este no es compartido con la compañía pese a que es utilizado por la IA.

Así funcionará el resumen de chats de Whatsapp

Durante el LlamaCon 2025, un evento organizado por Meta para presentar novedades relacionados a los avances de la inteligencia artificial, la compañía explicitó cómo funciona la tecnología que es capaz de resumir los mensajes de Whatsapp en pocas frases.

La técnica utilizada por la Meta es denominada “Procesamiento Privado”, lo cual faculta a la IA acceder a los contenidos y trabajar con ellos pero sin compartirlos ni exponerlas con la compañía. Ello, gracias a un cifrado de extremo a extremo.

Los usuarios que reciban la actualización podrán visualizar un banner sobre sus mensajes no leídos, el cual les ofrecerá la opción de “Resumir en privado”. Si esta es seleccionada, la IA de Meta generará un resumen de los mensajes en pocos bullets. Por supuesto, la función será opcional, por lo que Whatsapp no generará resúmenes si el usuario no lo desea. Además, estará desactivada por defecto.

Adicionalmente, los usuarios pueden evitar que los mensajes sean compartidos con la IA de Meta configurando la Privacidad de Chat Avanzada.

¿Quiénes podrán utilizar la nueva función?

Por el momento, la novedad de los resúmenes generados por IA solo está disponible para algunos usuarios dentro de Estados Unidos, y que, además, se comuniquen en inglés. Sin embargo, se espera que la función se habilite dentro de este año a otros países e idiomas.

La nueva función es óptima para aquellos usuarios que no cuentan con mucho tiempo para leer y responder a sus mensajes, así como también es útil para quienes se encuentran en muchos chats y tienen problemas para manejar la cantidad de mensajes que reciben.