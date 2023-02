Español se niega a visitar Perú “porque comen palomas”: "Son ratas con alas"

La opinión de un extranjero sobre la gastronomía peruana se hizo viral en TikTok. Un español fue consultado sobre a qué país de Lationeamérica no viajaría. Su respuesta fue Perú debido a que "comen palomas". Su confesión generó la indignación de los usuarios peruanos.

El comentario que desató la polémica

Un usuario de TikTok (@coroniel) mostró la entrevista que le realizó a un muchacho español. El joven mencionó que no iría a Perú porque "comen palomas", desatando las críticas por sus comentarios.

“No iría a Perú, comen muchas palomas. No me gusta, tío, son ratas con alas”, reveló el español. Ante esto, el entrevistador mencionó que era peruano, lo que creó un momento incómodo que fue camuflado con risas nerviosas de ambos.

Oleaje de críticas

El video se hizo viral en TikTok. Actualmente, el clip cuenta con 8 millones y medio de reproducciones. Además, suma más de 580 mil 'me gusta' y de 10 mil comentarios.

“Tranquilo, tampoco queremos que vengas”, “Recién me entero de que comemos paloma”, “Justo Perú es el país con más bellezas naturales de Latinoamérica”, “Soy peruana y no sabía que comíamos paloma, creo que le falta estudiar más las culturas”, “Perú es hermoso, todos los videos que veo de ese país me gustan”, "El hermano de Biyin", "Soy de Perú y viajo y me lo conozco casi todo, y hasta ahorita no he visto que coman palomas", fueron algunos de los comentarios del controversial clip.