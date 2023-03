¡Increíble! TikToker se proclama ‘trans-edad’ y revela que se siente una niña de 9 años

Un tiktoker ha desatado polémica en las redes sociales al proclamarse ‘trans-edad’.

El usuario de TikTok @ariellethepinkperson reveló que se identifica cómo ‘trans-edad’; es decir, que se siente menor que su edad biológica. El creador de contenido en la plataforma china reveló que se percibe cómo una niña de 9 años, desatando la polémica en las redes sociales.

"Soy trans, no binaria. Más específicamente soy demigirl. Mi orientación sexual es polisexual, soy poliamorosa. Tengo pequeños detalles que me hacen sentir y verme como una niña de 9 años", mencionó el tiktoker ante la pregunta de unos de sus seguidores.

Tiktoker es criticado por los usuarios

Aunque Ariel solo quiso expresar sus sentimientos y experiencias, a muchos de los usuarios de TikTok no les cayó bien su peculiar revelación. Miles de cibernautas criticaron al influencer por el video que publicó. Al polémico creador de contenido no le quedó otra opción que poner en privada su cuenta.

"A nadie le interesa la orientación sexual que una niña de nueve años pueda tener. Si tú te estás identificando como una pequeña, no puedes estar hablando de sexualidad. Si eres demigirl, no hay sexo de ningún tipo", "Me suena a pedofilia encubierta en busca de víctimas", fueron algunos de los comentarios de los usuarios.