Niña llora desconsoladamente cuando va a visitar a su abuelito y no lo encuentra en casa [VIDEO]

Una pequeña conmovió a los internautas, quien estalló en lágrimas al visitar a su abuelo y no encontrarlo. Los usuarios le pidieron al señor devolverle el gesto.

Los niños suelen encariñarse con sus abuelos, incluso, más que con sus padres. Este es el caso de una pequeña, quien fue grabada mientras lloraba desconsoladamente al no encontrar a su abuelo en casa.

La pequeña y su abuelo “Pepe”

El vídeo inició con la madre de la niña preguntándole a dónde quería ir, pues -al parecer- la menor había reconocido la calle. La pequeña recordó que cerca de la tienda quedaba la casa de sus abuelos paternos, por lo que quiso visitarlos.

La madre aceptó la petición y siguió a su hija, quien le indicó el camino a casa de su abuelo llamado “Pepe”. La niña repitió el nombre en reiteradas ocasiones, demostrando sus ganas de encontrarse con él.

Al llegar a su destino, la pequeña tocó la puerta, pero no recibió respuesta, ya que los ancianos no se encontraban en casa. Al final del vídeo, la niña llora desconsoladamente al no conseguir su objetivo de ver a su abuelo.

Escena conmovedora para los internautas

El contenido fue publicado por @aracelibiis en la plataforma de TikTok y acumuló más de 2 millones de reproducciones. Algunos de los internautas se enternecieron con la escena y destacaron el amor de la niña hacia su abuelo.

“Queremos conocer al tal "Pepe", el que nos hace llorar”, “Qué bonito. Quiere ver a su abuelo Pepe, eso significa que ella lo ama”, “Mis hijos adoran a su abuelito paterno que siempre juega con ellos”, “Llora con tanto sentimiento que contagia”, fueron algunos comentarios que escribieron los usuarios en el vídeo.