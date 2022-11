Tiktoker que se volvió viral por pedir que la mantengan fue contratada por clínica para hacer publicidad [VIDEO]

Nani, una joven tiktoker que se volvió viral hace unos días por subir un video donde pedía que la mantengan porque no le gustaba trabajar, encontró empleo.

Clínica le pagó por llorar

En otro video que subió a TikTok, Nani hizo un storytime de lo que pasó desde el día en que se volvió viral por pedir que alguien la mantuviese.

Según reveló consiguió una propuesta interesante de una clínica uruguaya que le pagó US$ 500 por grabar la publicidad. “Una clínica de Uruguay me pagó para que haga una publicidad llorando. En vez de decir ‘necesito a alguien que me mantenga’ tengo que decir ‘necesito a alguien que me pague la consulta’”, detalló.

Lee también: TikToker llora y pide que la mantengan: “No me gusta trabajar, nací para otra cosa”

Asimismo, recalcó a sus seguidores que ella no vive de las redes sociales ya que en muchos de los comentarios le decían que luego del viral ahora “los que la mantenían eran los cibernautas”.

“De verdad se piensan que es así de fácil (…) Mis ingresos principales vienen de Twitch soy streamer antes vivía de YouTube, pero después me empezó a ir mal”, contó la usuaria quien decidió comprarse un iPhone con el dinero ganado por la clínica.

Nani pide a medios de comunicación que se retracten

Nani se ha vuelto tendencia en varias partes del mundo y muchos medios internacionales y de su propio país hicieron noticia sus videos. Sin embargo, la joven no tomó de buena manera las publicaciones de la prensa nacional de Argentina, y les pidió se rectifiquen ya que al afirmar que había conseguido trabajo y ganaba en dólares ahora estaban perjudicando sus propuestas laborales.

Lee también: Joven realiza controvertido trend y termina cortándose el rostro [VIDEO]

“Quiero que me pidan disculpas y borren la noticia, porque están obstruyendo mi camino al éxito porque están afirmando que yo tengo un trabajo y estoy cobrando en dólares, que tengo un sueldo en el extranjero y yo dije que tuve un trabajo (…) entonces poniendo estas cosas en internet lo que están haciendo es que otras personas que me quieren ofrecer trabajo quizás no lo hacen porque piensan oh no ya debe tener mucho trabajo no le ofrezcamos nada (…) ellos (prensa) mienten ofrézcanme trabajo necesito más”, subrayó.