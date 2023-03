¡Todo un cambio! Modelo deja OnlyFans para ser un buen ejemplo para sus hijos y seguir a Dios

Los hijos son el principal motivo para cambiar y ser mejores personas, y así lo entendió Blac Chyna. La madre decidió tener un cambio radical y dejó de subir contenido a OnlyFans. Ella comenzó a seguir los pasos de Dios, pues quiere ser una buena imagen para sus descendientes.

¡Cambió por completo!

Angela White (@blacchyna) es una modelo estadounidense, la cual tiene dos hijos, uno con Rob Kardashian y otro con el rapero Tyga. Los niños son la mayor adoración de Angela, quien ha decidido cambiar por completo por el bien de ellos.

La modelo dejó de subir contenido a su cuenta de OnlyFans, en donde llegó a ganar 200 millones de dólares en su primer año. Asimismo, apuntó a seguir el camino de Dios y ser un ejemplo para sus niños. Angela también ha cambiado su forma de vestir y ha pasado por operaciones de reducción de glúteos y pechos. Por otro lado, dejó diversas sustancias y de beber alcohol.

Está feliz con su cambio

La modelo confesó sentirse contenta con su cambio, además de dar más detalles sobre su salida de OnlyFans.

“Ya no hago OnlyFans. No lo hago para nada. Simplemente estoy cambiando todo acerca de mí y OnlyFans es un callejón sin salida. Todo ese asunto no tiene para dónde ir y yo sé que valgo mucho más que eso: siento que tengo otras cosas qué hacer, peces más grandes que freír”, mencionó Angela.



Por último, Blac Chyna resaltó su buena disciplina para efectuar su cambio: “Cuándo quieres detener las cosas que simplemente ya no quieres en tu vida, debes poner tu empeño en ello, debes rezar para que ocurra y, finalmente, debes mantener tu decisión. Soy realmente buena en cuanto a disciplina”, sentenció la modelo.