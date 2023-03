¡Influencer castigada! Tiktoker china pagará multa de 19 mil dólares por haber comido un tiburón blanco en peligro de extinción

Los tiburones blancos están a un paso de ser catalogados como animales en peligro de extinción. Esto -lamentablemente- ha generado que su carne sea muy buscada por los turistas, como es el caso de una influencer china, quien fue sancionada por comer un platillo en base a este animal.

Fuertemente castigada

Un usuario de TikTok (@fmaryciencia) mostró el polémico caso protagonizado por Tizi, una tiktoker china que compró, cocinó y consumió un tiburón blanco.

La influencer mencionó a la Policía de su país que adquirió el animal pensando que era otra especie marina.

Luego de varios días de investigación, se determinó que Tizi pagara 125 mil yenes (cerca de 19 mil dólares) como sanción por haber consumido un tiburón blanco. Cabe mencionar que el vendedor del tiburón, llamado Shen, y el pescador, Yan, fueron arrestados por la policía de Zhangzhou y también serán castigados.

Usuarios abren debate sobre el consumo de tiburones

El video, el cual tiene una duración de más de un minuto, se hizo rápidamente viral en la plataforma de TikTok. Actualmente, cuenta con más de 700 mil reproducciones, 115 mil me gustas y más 700 comentarios.

"El tiburón no es comestible por su alto nivel de mercurio, si esa chica comió ya debe estar intoxicada", "Los tiburones son amigos, no comida", "No el tiburón blanco es de mis animales favoritos como se van a extinguir", "¿De verdad los tiburones blancos están en peligro de extinción?", "Yo probé la carne de tiburón y es muy rica", son algunos de los comentarios del video.