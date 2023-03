Esposa de Paolo Hurtado se confiesa con 'América hoy' tras ampay: "Tengo un embarazo de riesgo"

La esposa de Paolo Hurtado, Rosa Fuentes, se comunicó con la producción de América hoy, luego que Magaly Medina difundiera un ampay del padre de sus hijos junto con la modelo Jossmery Toledo en Cusco.

La señora del futbolista de Cienciano confesó mediante un mensaje de DM con el programa de Ethel Pozo que tiene un embarazo de riesgo.

“Necesito estar tranquila porque tengo un embarazo de riesgo, después de esto hay un antes y un después”, escribió Fuentes.

Asimismo, la esposa del exseleccionado agradeció a la prensa y los usuarios de las redes sociales por el apoyo que le han mostrado tras la difusión de las imágenes y la revelación de su embarazo.

“Muchas gracias por el apoyo, pero debo ser fuerte porque mis hijos me necesitan. Yo no soy pública, no tengo porque dar ninguna aclaración. Pero -de igual manera- agradezco el apoyo de todos”, agregó la esposa de Caballito.

Rosa Fuentes anuncia separación de Paolo Hurtado tras ampay con Jossmery Toledo

Tras la difusión de las imágenes de Paolo Hurtado y Jossmery Toledo en el programa de Magaly Medina, Rosa Fuentes anunció a través de un comunicado en sus redes sociales su separación del futbolista.

“Después de ver las imágenes difundidas por el programa Magaly Tv, he decidido terminar definitivamente mi matrimonio de 10 años con Paolo Hurtado. Si alguien tiene que dar explicaciones en este caso no soy yo”, escribió la esposa del jugador de Cienciano en Instagram.

Por último, reveló que se encuentra embarazada y pidió a los medios de comunicación que respeten su privacidad.

“Por favor, pido respeto por mis dos menores hijos y consideración a mi estado gestación. Dejaré que esto se disuelva de manera legal y sobre todo en privado”, acotó.

¿Qué dijo Jossmery Toledo sobre su ampay con Paolo Hurtado?

Tras ser ampayada con Paolo Hurtado, Jossmery Toledo regresó a Lima con la misma ropa con la que fue captada en Cusco con el futbolista. Al ser abordada por las cámaras de Magaly Medina, la modelo se negó a dar declaraciones sobre su relación el jugador de Cienciano.