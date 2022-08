Hay historias que traspasan fronteras y la de Matt Shaha es una de ellas. El joven ha conmovido a miles de personas por el gesto tierno que tuvo con su madre enferma. Su progenitora perdió su cabellera, luego de recibir quimioterapia para eliminar un tumor cerebral benigno.

Al ver que su madre sufría de esta terrible enfermedad, Matt Shaha ideó un plan durante dos años para sorprenderla. El muchacho estadounidense dejó crecer su cabello 12 pulgadas para hacerle una peluca a su mamá. Su historia fue compartida por una amiga en la red social Facebook.

La travesía para dejarse crecer el cabello

Matt Shaha tuvo que esperar un tiempo para llevar a cabo su plan, ya que, en la Universidad Brigham Young, donde asistía, le impedieron usar el cabello largo. El joven aprovechó que en el 2020 era su último año y que las clases eran virtuales para empezar con el proyecto. Le pidió consejos a una amiga sobre los productos que usaba para que el cabello le creciera más rápido y, así, en el 2022 logró su cometido. Llevó su cabello a la compañía Compassionate Creations para que elaboren una peluca.

Mercedes Berg, una amiga y compañera de trabajo, vio la perseverancia de Matt y compartió todo el proceso en Facebook.

“Hace un año empecé a trabajar con uno de los humanos más generosos que he conocido, Matt Shaha (…) En los últimos meses he sido bendecida con la oportunidad de documentar su viaje”, contó la mujer.

“No me importa estar enferma, pero me importa mucho no lucir enferma”

Melanie Shaha, madre de Matt, contó el duro proceso que viene viviendo por su enfermedad. En el 2003, le diagnosticaron un tumor benigno en la glándula pituitaria. Debido a que se encontraba en un lugar equivocado, le podía provocar otros daños a su salud; por tanto fue sometida a una cirugía. Sin embargo, a los tres años, el tumor volvió y tuvo que repetir el procedimiento. Cuando pensaba que se había librado de la enfermedad, en el 2017, los médicos le dijeron que el tumor reapareció. Para eliminarlo, debía someterse a radiación.

“Alrededor de tres meses después de la radiación, todo mi cabello comenzó a caerse, algo que no sabía que sucedería. Y el médico dijo que no volverá (…).No me importa estar enferma, pero me importa mucho no lucir enferma”, narró la mujer que vive en Arizona.

Al recibir el gran regalo de su hijo, la madre de familia se mostró conmovida y recalcó el constante apoyo que recibió por parte de su hijo durante su tratamiento. “La amabilidad, la compasión y el sacrificio de Matt han sido realmente espectaculares. Él ha demostrado mucho amor y preocupación”, enfatizó.

Al recibir el gran regalo de su hijo, la madre de familia se mostró conmovida y recalcó el constante apoyo que recibió por parte de este durante todo el procedimiento.

Facebook